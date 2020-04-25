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Komşusunu bıçaklayan kişi gözaltına alındı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, gürültü nedeniyle çıkan kavgada komşusunu bıçaklayan kişi gözaltına alındı.

25.04.2020 19:22 | Son Güncelleme: 25.04.2020 19:24
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, gürültü nedeniyle çıkan kavgada komşusunu bıçaklayan kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Adalet Mahallesi Tuna Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın üçüncü katında oturan Muhittin Avşar (53), üst kattaki İrfan M'ye (38) çocuklarının evde gürültü yaptığını söyleyerek uyarıda bulundu.
Bunun üzerine İrfan M. ile Muhittin Avşar arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.
Çıkan arbedede İrfan M, Avşar'ı sol bacağının 3 yerinden bıçakladı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Avşar ile kalp hastası olduğu öğrenilen ve olay yerinde fenalık geçiren annesi ambulansla Servergazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İrfan M. polis ekiplerince gözaltına alındı. Komşusunu bıçaklayan kişi gözaltına alındı

Kaynak: AA

Etiketler: Adalet Mahallesi, Merkezefendi, Denizli, Polis, Güncel , Haber
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