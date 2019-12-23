Komşusunu rahatsız edene hapis ve para cezası

Toplu yapı içerisinde ikamet eden kat malikleri ile kiracılar arasındaki komşuluk hakkı sınırlarının, Türk Medeni Kanunu ve Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında çok net çizildiğini hatırlatan Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Avukat Mehmet Aslan, "Taraflar arasında komşuluk hakkından dolayı ortaya çıkan uyuşmazlıklar karşısında, her iki taraftan biri 250 TL'den 2 bin TL'ye kadar para ve Türk Ceza Kanunu'nun 123. maddesine göre 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabiliyor.

Kat Mülkiyet Kanunu'na göre, ev sahipleri ve kiracıların, yapının tüm bölümleri ile bahçe gibi ortak alanları kullanırken birbirini rahatsız etmemek ve haklarını çiğnememekle karşılıklı olarak yükümlü olduklarını vurgulayan Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Mehmet Aslan, konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu…

PARA CEZASI 250 LİRADAN BAŞLIYOR

Komşuluk hakkı sınırlarını çiğneyenlerin para cezasıyla karşı karşıya olduğunu belirten Avukat Mehmet Aslan, "Ancak bu yükümlülüğe uygun davranılmaması halinde dava açan ev sahibi veya kiracı, Kat Mülkiyet Kanunu'nun 33. maddesine göre hâkim tarafından konuya müdahale edilmesini talep edebilir. Bu durumda hâkim konuya müdahale ederek ev sahibinin veya kiracının uyarılmasına ve uyarıya uymaması halinde 250 TL'den 2 bin TL'ye kadar para cezasına çarptırılmasına karar verilebilir. Bu paranın yanı sıra cezaya çarptırılan taraf, manevi tazminat, avukatlık ve dava masrafı da ödemek zorunda kalarak ciddi bir ceza yüküyle karşı karşıya kalabilir. Yargıtay'ın, komşusunun kişilik haklarına zarar veren tarafın manevi tazminatla cezalandırıldığına yönelik emsal kararları bulunuyor" şeklinde konuştu.

HAPİS CEZASI GELEBİLİR

Bazı konuların hukuk mahkemesinde kalmayıp ceza mahkemelerine kadar ulaşabildiğini belirten Aslan, "Komşusunun eyleminin ağırlığına göre komşusunu rahatsız eden kişiye Türk Ceza Kanunu'nun 123. maddesine göre 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor. Bu nedenle komşuluk hukukuna aykırı davrananlar bir anda hapis cezası ile karşı kaşıya kalabilirler" uyarısında bulundu.

GÜRÜLTÜ ÇIKARMAK, EVCİL HAYVAN BESLEMEK, HALI SİLKELEMEK

Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Mehmet Aslan komşuluk ilişkisinin katlanılmaz bir hal aldığı durumları şöyle özetliyor: