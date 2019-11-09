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Komşusunun aracını kundakladı, gözaltına alındı

Zonguldak'ta komşusunun aracını kundaklayan şahıs gözaltına alındı.

09.11.2019 12:05 | Son Güncelleme: 09.11.2019 12:11Komşusunun aracını kundakladı, gözaltına alındı
'ta komşusunun aracını kundaklayan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak'ın İlçesi Durahanlı Köyü'nde ikamet eden 33 yaşındaki Ş.Ü. evinin önüne park ettiği otomobilinin bir süre sonra yandığını fark etti. Araç sahibi durumu itfaiye ekiplerine verdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Jandarmanın yaptığı çalışma ile aracı Ş.Ö.'nün komşusu M.A.'nın yaktığı tespit edildi. Şüpheli komşu ekipler tarafından gözaltına alındı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Alaplı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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