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Komşusunun aracını kundakladığı iddiasıyla gözaltına alındı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde komşusunun aracının kundakladığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

09.11.2019 12:48 | Son Güncelleme: 09.11.2019 12:48Komşusunun aracını kundakladığı iddiasıyla gözaltına alındı
'ın ilçesinde komşusunun aracının kundakladığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
İlçeye bağlı Durhanlı köyünde Ş.Ö'nün (33) evinin bahçesinde park halinde bulunan otomobilin yandığını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekiplerce yangın söndürülürken, otomobilde hasar meydana geldi.
Jandarmanın incelemesinde aracın kundaklandığı belirlendi. Ekipler, yaptıkları araştırmada aracı Ş.Ö'nün komşusu M.A'nın yaktığını tespit etti.
Gözaltına alınan M.A, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Zonguldak, İtfaiye, Alaplı, Güncel

Kaynak: AA

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