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Komşusunun çatısını temizlerken düştü

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde komşusunun çatısını temizleyen vatandaşın bastığı yer kırılınca 2 metreden yere çakıldı.

14.02.2020 22:55 | Son Güncelleme: 14.02.2020 23:05Komşusunun çatısını temizlerken düştü
'nin ilçesinde komşusunun çatısını temizleyen vatandaşın bastığı yer kırılınca 2 metreden yere çakıldı. Aşırı kar yağışı nedeniyle ekipler vatandaşı 2 kilometre boyunca sedyeyle taşıdı.

Edinilen bilgiye göre Torul ilçesine bağlı Budak köyü Cami Mahallesi'nde yaşayan Kadir , komşusunun çatısında kar temizliği yaparken bastığı yerin çökmesiyle birlikte 2 metre yüksekten düştü.

Vücudunda çeşitli kırıklar oluşan Pekin için 112 Acil Servis'e bilgi verilmesinin ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekipleriyle birlikte kurtarma ekibi harekete geçti. 112 Acil Servisin kar paletli ambulansının da katıldığı kurtarma operasyonunda araçtan indikten sonra 1 metreyi aşan kar kalınlığında 2 kilometre boyunca yürüyen ekipler Pekin'e ulaşabildi.

İlk müdahalesi yapıldıktan sonra sedyeyle ambulansın yanına kadar 112 Acil Servis, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından 1 saat taşınan Pekin, olay yerinde hazır bekleyen ambulansla Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane, Pekin, Torul, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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