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Komşusunun fotoğrafını çıplak kadınlarla montajlayıp mahalleye dağıtmıştı! 9 yıl hapsi istendi

Beşiktaş'ta topuklu ayakkabısının sesinden rahatsız olduğu için komşu kadının fotoğrafını çıplak kadınlarla montajlayıp mahallede dağıtan 66 yaşındaki Mete Ö. hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirip, yaymak" suçundan 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

20.07.2019 09:20

İstanbul Beşiktaş'ta Mete Ö.'nün 29 yıllık üst kat komşusu Ayla Ç., iddiaya göre yıllardır evde topuklu ayakkabıyla gezip gürültü yapıyordu. Gürültüden şikâyet eden yaşlı adam, defalarca komşusunu uyarmasına rağmen kadın topuklu ayakkabıyla evde gezmeye devam etti. Mete Ö. ise geçtiğimiz nisan ayında iğrenç bir plan yaptı.

FOTOĞRAFLARI TÜM MAHALLE GÖRDÜ

Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre, Ayla Ç.'nin sosyal medyada bulunan fotoğraflarını çıplak kadınların yer aldığı fotoğraflara montajlayan Mete Ö., bir de kadının cep telefon numarası ev adresini de fotoğrafın üzerine yapıştırdı. Mete Ö., fotoğrafları bina girişlerine, parklara, bahçelere bıraktı.

Ayla Ç., kendisinin yer aldığı fotoğrafları mahallede gördü. Fotoğrafın bastırıldığı yeri tespit eden kadın, Mete Ö.'nün bu komployu hazırladığını öğrendi. Ayla Ç.'nin şikayeti üzerine Mete Ö. tutuklandı. Mete Ö., ifadesinde pişman olduğunu belirtip, "Ağır derecede kanser hastasıyım. Yaptığımdan dolayı pişmanım. Yılların birikimi bir anda böyle bir hataya sürükledi" dedi. Mete Ö. hakkında, "özel hayatın gizliliğini ihlal ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirip, yaymak" suçundan 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Komşusunun fotoğrafını çıplak kadınlarla montajlayıp mahalleye dağıtmıştı! 9 yıl hapsi istendi
İstanbul Beşiktaş, 3. Sayfa

YORUMLAR (3)
HABERCI: evde topukluyla gezecek kadar doyamamıssa topukluya bırak gıysın be mete amca. . !onun derdı baskaymısda sen anlamamısssın bes bellı :D
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MİRKUT: O TOPUKLU İLE HER GEZDİĞİNDE SEN DE GECENİN BİR YARISI TAVANA BALYOZ İLE VURSAYDIN YA. .
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SUAT: bunlara cezayı veren ceza evınde hadım edecen sonra bayan olarak cıkacak ceza evinden
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