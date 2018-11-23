23 Kasım 2018, 16:01
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Komşusunun İç Çamaşırlarına Dokunan Sapığı, Gizli Kamera Ele Verdi

İngiltere'de 49 yaşındaki sapık, kadın komşusunun evine gizlice girip iç çamaşırlarına dokundu. Sapığı, eve takılan gizli kamera yakalattı.

İngiltere'de 45 yaşındaki Sharon Bulman, tatile çıktığı sırada komşusuna evinin anahtarını verdi. Anahtarı gizlice çoğaltan sapık, komşusunun iç çamaşırlarına dokundu.

ANAHTARI ÇOĞALTTI

Sharon, çifti geçen sene tatile gittiklerinde evlerinin yedek anahtarını komşusu Steven'e verdi. Sapık komşu, daha sonra bu anahtarların aynısını çıkarttırıp Sharon'ların evine gizliden girmeye başladı.

TAKTIKLARI KAMERADA SAPIĞI TESPİT ETTİLER

Evli çift, evde olmadıkları sırada evine birilerinin girdiğinden şüphelenip evinin tüm odalarına gizli kamera yerleştirdi. Daha sonra kamera görüntülerine bakan çift,evlerine giren sapığın komşusu 49 yaşındaki Steve Gill'in olduğunu gördü.

SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

Görüntülerde Steven'in komşunun evine gizliden girip çekmeceden kadının iç çamaşırlarını çaldığı görüldü. Mahkemede suçlamaları kabul eden Stev, para cezası ve kamu yararına çalışma cezası verildi.

İngiltere,Psycho
23 Kasım 2018 Cuma 16:01



YORUMLAR (13)
BERFİN KARTANESİ: KADINA NELER NELER YAPMIŞ MI.BİŞEYLER BİŞEYLER YAPMIŞ MI...HIHIHIHIH
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VATANDAŞ: OLUM BİZDE ERKEĞİZ BU NASIL FANTAZİDİR ANLAMADIM
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ALİ: ADAMA BAK ÇAMAŞIRA TECAVÜZ EDİYO
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YEŞİL: terbiyesiz bide itimad edip anahtarları vermisler
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İNTİZAR: kadın nekadar guzelse ıc camasırı yetmıs utanın turkısh pazenlıler
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