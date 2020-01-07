Komşusunun köpeğini tüfekle vuran gence, 866 lira ceza

BARTIN'da, komşusunun Kangal cinsi köpeğini tüfekle vurarak, yaralayan E.Ç.'ye (19), 866 liralık idari para cezası kesildi. Karakolda ifadesi alınıp, serbest kalan E.Ç., "Köpeği vurdum, cahillik ettim" dedi.

Olay, geçen hafta, Kocareis köyünde meydana geldi. Köyde oturan Bahattin Şenyüz'e ait, kimlikli, 6 yaşındaki Kangal cinsi köpek, iddiaya göre, ortalıktan kayboldu. Köpeğini aramaya başlayan Şenyüz, ormanlıkta parçalanmış olarak bulunca jandarmaya haber verdi. İlk etapta köpeğin, yabani hayvanlar tarafından parçalandığı düşünüldü. İhbarla harekete geçen jandarma ekipleri, yaptığı araştırma sonucu köyde oturan E.Ç.'nin köpeği tüfekle vurduğunu belirledi. Karakolda ifadesi alınan E.Ç.'nin, "Köpeği ben vurdum. Bir cahillik ettim" dediği öğrenildi.

Jandarmada ifadesini alındıktan sonra serbest bırakılan E.Ç. hakkında, 'Avda ve Sporda Kullanılan Tüfeklerin Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun' kapsamında 866 liralık idari para cezası uygulanırken, 'mala zarar verme' suçundan da adli işlem başlatıldı.