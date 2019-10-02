Haberler » Güncel » Haber

Komşusunun mezarını kazarken kalp krizi geçirerek öldü

ZONGULDAK'ta Engin Yurtseven (32), ölen komşusunun mezarını kazarken kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

02.10.2019 18:16Komşusunun mezarını kazarken kalp krizi geçirerek öldü
ZONGULDAK'ta Engin Yurtseven (32), ölen komşusunun mezarını kazarken kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Engin Yurtseven ve komşusu Muharrem Aktaş (65), birlikte kılınan cenaze namazı sonrası aynı mezarlıkta toprağa verildi.
İstanbul'da bir süredir kanser tedavisi tedavi gören evli ve 2 çocuk babası Muharrem Aktaş, dün hayatını kaybetti. Kamyon şoförü Muharrem Aktaş'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Zonguldak'ın Ayvatlar köyüne gönderildi. İstanbul'da yaşayan ve tatil için köyüne gelen Engin Yurtseven de köydeki gençlerle birlikte mezarlığa giderek Muharrem Aktaş için mezar kazmaya başladı. Mezar kazarken aniden fenalaşan Engin Yurtseven mezarın içine yığıldı. Arkadaşları tarafından mezardan çıkartılarak Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Engin Yurtseven'in kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Doktorların müdahalede bulunduğu 2 çocuk babası Engin Yurtseven, yaşamını yitirdi.
CENAZE NAMAZLARI BİRLİKTE KILINDI
Muharrem Aktaş ve Engin Yurtseven'in cenazeleri, bugün köy camiinde öğle namazının ardından yan yana kılındı. Aktaş ve Yurtseven, ardından gözyaşları içinde aynı mezarlıkta toprağa verildi.
FOTĞORAFLI



Kalp Krizi, Zonguldak, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:31 Fabrikadaki yangına camdan girerek müdahale ettiler
23:31 Foça'da 'öncelik hayatın öncelik yayanın' etkinliği
23:31 Abd'de büyük yangın 7 ev kullanılamaz hale geldi
23:31 Limoges csp maçının ardından
23:30 Dışişleri Bakanlığından Irak'a seyahat uyarısı
23:29 Bahreynli iş adamı heyetinden Elazığ'a ziyaret
23:28 Yaralı çocuk askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı