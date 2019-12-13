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Komşusunun öldürülmesiyle ilgili yargılanan sanık beraat etti

Antalya'da emekli öğretmenin evinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili tutuksuz yargılanan sanık, delil yetersizliğinden beraat etti.

13.12.2019 17:54 | Son Güncelleme: 13.12.2019 17:54Komşusunun öldürülmesiyle ilgili yargılanan sanık beraat etti
'da emekli öğretmenin evinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili tutuksuz yargılanan sanık, delil yetersizliğinden beraat etti.
Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Derya Samut, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.
İddia makamı, yargılama konusunun sanıkla ilgisi bulunmadığını, davayı uzatmaya yönelik ve neticeye etkili olmayan ceza talebinin reddini istedi.
Sanık Samut, olayın kendisiyle bir ilgisinin bulunmadığını belirterek beraatine karar verilmesini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Derya Samut'un, üzerine atılı "kasten öldürme" ve "kişinin öldürülmesinden yararlanarak hırsızlık yapma" eylemlerini gerçekleştirdiğine dair yeterli, kesin ve inandırıcı deliller bulunmadığından ayrı ayrı beraatine karar verdi.
Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi'nde 10 Ocak 2018'de emekli öğretmen Faik Akyol bıçaklanarak öldürülmüş, olayla ilgili internet ortamından tanıştığı komşusu Derya Samut yakalanmıştı. Tutuklanan Samut, bu yıl 11 Haziran'daki duruşmada tahliye edilmişti.

Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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