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Komşusunun silahla vurduğu şahıs hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde tartıştığı komşusunun silahla yaraladığı şahıs, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

22.12.2019 18:45 | Son Güncelleme: 22.12.2019 18:53 Komşusunun silahla vurduğu şahıs hayatını kaybetti
'nin ilçesinde tartıştığı komşusunun silahla yaraladığı şahıs, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 16 tarihinde Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Yeniköy Mahallesi Zembik Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta karşı karşıya bulunan 2 apartmanda yaşayan Muharrem A. ile Savaş Çalım ve Barış Çalım kardeşler arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada belindeki tabancayı çıkartan Muharrem A. ateş etti. Barış Çalım vurularak kanlar içinde yere yığıldı. Vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirirdi. İhbar üzerine olay yerin sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Barış Çalım Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Barış Çalım tedavi altına alındığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 6 gün sonra hayatını kaybetti. Olay günü gözaltına alınan Muharrem A. ise sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Yeniköy Mahallesi, Başiskele, Kocaeli, Aralık, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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