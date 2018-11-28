Komşuyla İlişki Yaşadığını İddia Ettikleri Kişinin Evini Taşladılar; 10 Gözaltı

28 Kasım 2018 Çarşamba 12:46



28 Kasım 2018 Çarşamba 12:46

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde yaklaşık 50 köylü, komşu kadınla ilişki yaşadığını iddia ettikleri kişinin bulunduğu evi taşladı. Olaya karışan 10 kişiden 6'sı 'mala zarar verme ve konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan tutuklandı.Olay, geçen Pazar günü, Akyazı'nın kırsal Küçücek Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bir kişi, komşusu olan kadınla ilişki yaşadığını iddia eden köylülerle tartıştı. Tartışmanın ardından, adı açıklanmayan kişi Sakarya dışına çıktı. Bir süre sonra, bu kişi mahalledeki ağabeyinin evine geldi.Tartıştıkları kişinin mahalleye döndüğünü öğrenen yaklaşık 50 köylü, evin önüne gitti. Evi taşlayan köylüler içeri girmek istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, kalabalığa müdahale etti. Köylüleri evden uzaklaştıran jandarma, olaya karışa 10 kişiyi gözaltına aldı.6 TUTUKLAMAAdliyeye sevk edilen şüphelilerden V.Ç., İ.Ç., S.Ç., R.Ç., Y.Ç. ve E.C., 'mala zarar verme, konut dokunulmazlığını ihlal ve görevi yaptırmamak için direnmek' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. - Sakarya