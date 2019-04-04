Komünist Başkan'a, "Söylenemeyecek Güvenlik Gerekçesiyle" Mazbatası Verilmedi

Resmi olmayan sonuçlara göre Tunceli Belediye Başkanı seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu, bugün mazbatasını alarak görevi devralacaktı. Maçoğlu ve belediye meclisi üyeleri Seçim Kurulu'na giderken, burada heyete "söylenemeyecek güvenlik gerekçesiyle mazbatanın verilemeyeceği" iletildi.

Tunceli'de TKP listelerinden girdiği yerel seçimleri kazanan ve belediye başkanı seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu, bugün mazbatasını alarak görevi devralacaktı.

ÇARŞAMBA GÜNÜNE KADAR YOĞUNLUK GEREKÇESİYLE VERMEDİLER

Sol Haber Portalı'nın aktardığına göre, Çarşamba gününe kadar yoğunluk gerekçe gösterilerek görevin devredilmesi ertelenirken, bugün yapılacak mazbata teslimi de hiçbir gerekçe gösterilmeden ertelendi.

Fatih Mehmet Maçoğlu

"SÖYLENEMEYECEK GÜVENLİK GEREKÇESİYLE..."

Erteleme kararı sonrası Maçoğlu ve belediye meclisi üyeleri Seçim Kurulu'na gitti. Burada heyete "söylenemeyecek güvenlik gerekçesiyle mazbatanın verilemeyeceği" iletildi.

MAÇOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

Tunceli Belediyesinin önünde basın açıklaması yapan Maçoğlu şunları söyledi:

"Burada toplanmamızın nedeni, 5 güne yakındır seçim yapılmasına rağmen hala mazbatanın alınmamasıyla ilgili. İlçe Seçim Kurulu ile yaptığımız görüşmelere rağmen mazbatayı alamıyoruz. İlçe Seçim Kurulu Başkanı dün bize bugün 9.30'a saat verdi. İlçe Seçim Kurulu bize mazbatamızın verilmemesinin gerekçesinin "Güvenlik ve personel eksikliğinden" kaynaklandığını söyledi. Türkiye'nin birçok şehrinde eğer itiraz edilmemişse mazbatalar veriliyor. Biz seçim süreci boyunca güvenlik sorunu olmadığını hepimiz biliyoruz. Biz hukuka uygun davranıyoruz. Yarın bizim yasalara göre belediye meclisi toplantısı yapmamız lazım. Görevi ihmal etmek suçtur. İlçe Seçim Kurulu görevini ihmal ediyor. Biz Dersim halkının vicdanına bırakıyoruz bu işi. Eğer süreç devam ederse suç duyurusunda bulunacağız."