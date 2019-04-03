Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, Devir İşlemini Tüm Türkiye ile Paylaştı

31 Mart yerel seçimlerinde sonucu en çok merak edilen illerden biri Tunceli'ydi. Seçimlerde, zafer kazanan Ovacık Belediye Başkanı ve TKP'nin Tunceli Adayı Fatih Mehmet Maçoğlu, seçimlerde yüzde 32,77 ile resmi olmayan sonuçlara göre Tunceli Belediye Başkanı seçilmişti.

OVACIK'I CHP'Lİ SARIGÜL'E DEVRETTİ

Tunceli'de çalışmalara başlayacak olan "Komünist Başkan" Maçoğlu, Ovacık Belediye Başkanlığı'nı ise, Ovacık'ta yüzde 37,12 oyla kazanan CHP'li Mustafa Sarıgül'e devretti.

DEVİR İŞLEMİNİ TÜM TÜRKİYE İLE PAYLAŞTI

Tunceli için kolları sıvayan "Komünist Başkan", Ovacık Belediyesi'ni tüm şeffaflığıyla devrederken, Ovacık Belediyesi'nin resmi Twitter hesabından devir işlemini de tüm Türkiye ile paylaştı. Resmi hesaptaki paylaşıma, "Devir teslimimizi gerçekleştirdik, seçilen başkana başarılar dileriz" notu düşüldü.

İşte o paylaşımlar;