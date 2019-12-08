'Komünist Başkan' Tunceli Belediyesi'ndeki 'regl izni'ni değerlendirdi: Benim kararım değil

Tunceli'de önceki yerel seçimlerde Ovacık Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan ve sonraki dönem Tunceli Belediye Başkanlığını kazanan 'Komünist Başkan' Fatih Mehmet Maçoğlu, Tunceli Belediyesi'nde alınan "Kadın çalışanlara regl izni" kararını değerlendirdi. Maçoğlu, "Regl izni, belediye meclislerimizden Kadın Meclisi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu'nun aldığı bir karar. Benim aldığım bir karar değil" dedi.

Kamuoyunda 'Komünist Başkan' lakabı takılan Fatih Mehmet Maçoğlu, Ovacık İlçe Belediyesi'ndeki kooperatif üretimi ve tarımsal faaliyetleri ile Türkiye çapında tanınır hale geldi. Son belediye seçiminde de Tunceli Belediye Başkanı olarak seçildi. Maçoğlu'nun göreve gelmesinin ardından belediye, geçtiğimiz hafta kadın çalışanlara ayda bir gün regl izni tanıdı.

KOMÜNİST BAŞKAN: BENİM KARARIM DEĞİL

Milliyet gazetesinden Ceyda Ulukaya, yaptığı röportajda bu kararı Maçoğlu'na sordu. Maçoğlu, kararı kendisinin almadığını dile getirirken Kadın Meclisi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu'nu işaret etti.

Milliyet'ten Ceyda Ulukaya'nın "Kadınların kararını tartışmaya açmam" başlığıyla yayımlanan röportajın ilgili kısmı şu şekilde:

-Sizi Ovacık'taki kooperatifle tanıyoruz ama şimdi de regl izni geldi. Bu karar nasıl alındı?

-Aslında üretim meselesinden başlarken, tüm canlıların eşit şekilde yararlanacağı gıda üretimini hedeflemiştik. Bu da, kadına, erkeğe, hayvana, bitkiye, canlı olan her şeye hizmet. Bu hizmet, sosyalist bir anlayışın ürünü. Yerel yönetimlerin buradaki rolü, birlikte emek veren insanların yönetimde söz sahibi olabilmesini getirir. Regl izni de, belediye meclislerimizden Kadın Meclisi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu'nun aldığı bir karar. Benim aldığım bir karar değil. Direkt talimat olarak görüyoruz onların aldığı kararı. Tartışmaya bile açmıyoruz. Kararı aldıklarında ben Londra'daydım zaten. Karar alındı ve bildirildi, bu kadar.