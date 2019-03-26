Komünist Başkan, Tunceli'de Kaç Puan Önde Olduğunu Açıkladı

Kamuoyunda 'Komünist Başkan' olarak bilinen Türkiye Komünist Partisi (TKP) Tunceli Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Maçoğlu, şu an Tunceli'de birkaç puan önde olduğunu ve seçimi kazanacağını söyledi.

Tunceli Belediye Başkanlığı'na aday olan ve Ovacık Belediye Başkanlığı görevi sırasında kendisine 'Komünist Başkan' lakabı takılan Fatih Mehmet Maçoğlu, Sözcü'den Özlem Gürses'in sorularını yanıtladı.

"KAPİTALİZM BU İŞTE..."

Dünyanın kötü yönetildiğini belirten Maçoğlu, "Zenginler bile ülkelerini bırakıp nereye giderse gitsinler sonuç fark etmez. Kapitalizm bu işte, ben sizin temel ihtiyaçlarınızı karşıladığımda, siz de arada bir benim bağırmamı kabul ediyorsunuz. Şöyle bir anlaşma bu; bir iki zılgıt yerim ama hiç değilse aç kalmam" ifadesini kullandı.

Gürses'in devamında yönelttiği sorular ve Maçoğlu'nun bunlara verdiği yanıtlar şöyle:

- İnsan onuruna aykırı bir anlaşma değil mi bu?

Hem de nasıl. Kapitalizmin yönetim anlayışı bu, seni mutlu etmek için uğraşmıyor. Seni mutsuz ediyor ama arada da bir çikolata, bir bonbon veriyor. Seni buna razı ediyor.

KOMÜNİZM KORKUSU

- İnsanları en çok 'komünizm' diye korkuttular…

"Ben de olsam korkuturdum. Çünkü tam karşıtı. Komünizm diyor ki, 'Herkesin çalışması, üretmesi lazım. Herkesin söz sahibi olma hakkı var, birlikte yöneteceksin. Herkes özgürdür, o özgürlük ekmek ve su kadar değerlidir. Eğitim ve sağlık insan hakkıdır, bunu satamazsın. Dünya insanları ile kardeşsin, onun için birkaç tane dil öğrenmek gerek.' İkisini kıyasla bakalım; açlık yok, ev var, iş var, özgürlük var. Şimdi bundan korkulmaz mı?

"BİZ 'ÜRETİM' DEDİK"

- Herkes size "romantik adam, hikaye anlatıyor" diyebilirdi… Eğer Ovacık'ta başarılı olmasaydınız…

"Ben asıl sabahtan akşama 'Park yaptık, hastane yaptık, yolu asfalt yaptık, köprü yaptık' diye anlatanlara şaşıyorum. Bir fabrika kurduk demiyor, üretim demiyor… Biz üretim dedik. Bana, "nohutçu, fasulyeci" diyorlar, desinler, hiç sorun değil. O bizim üretimimizdir, alın terimizdir. Ovacık Modeli denen şey ihtiyaçların aciliyeti ile başladı."

TUNCELİ'DEKİ İŞSİZLİK

- Nereden başladınız yani?

" Tunceli'de yüzde 63 işsiz var, Ovacık'ta yüzde 65 vardı. Belediye olarak sosyal yaşam alanları, dil, inanç, kültür meselelerini konuştuğunda "Ben açım" diyor halk. Ama işsizliği çözersen, diğer konular da gündeme gelebiliyor. Ovacık'ta konser yapmak istediğimizde, 50 kişi gelmiyordu. İstihdam sorununu yavaş yavaş çözünce konserlere geldiler. 0-6 yaş, 6-12 yaş çocuk koroları, kadın korosu kuruldu, tiyatro başladı… Yaşam daha kaliteli hale geldi."

TKP Tunceli Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Maçoğlu

OVACIK'A YATIRIMLAR

- Ovacık küçük bir ilçe, Tunceli 10 katı onun. Orada olan model burada da başarılı olur mu?

"Ovacık daha düz, tarıma daha elverişli. Burada da şu anda bal fabrikası kuruldu. 2 Nisan'dan sonra paketleme başlayacak, farklı atölyeler açacağız. Sadece arıcılıkta 7-8 ürün çıkartabilirsiniz. Tarım ve hayvancılık da öncelikli olarak ele alacağımız iki konu. Bu şehir büyük bir kooperatif şehri olacak. Alın terinin gücü yönetecek bu şehri."

- Turizmde ne yapacaksınız?

Önemsediğimiz konulardan biri turizm. Türkiye'nin en iyi raftingi, Türkiye'nin en iyi dağ gezileri burada yapılabilir. Munzur var, doğal su kaynakları var orada. Ayrıca çok büyük bir bitki çeşitliliği olan bir bölge. Doğayı bozmayan bungalov tipi konaklama alanlarıyla turizmi geliştireceğiz. Orta ve uzun vadede bunları yapacağız.

"İNSANLARI KANDIRDILAR"

- Ovacık'ta bu anlattıklarınızı yaparken engel olmaya çalışan olmadı mı?

"Biz dirençle karşılaşmadık mı, karşılaştık… İlk bu işe girdiğimizde, sistemle halk arasında çeteleşmiş, onun kaymaklarını götüren küçük gruplar rahatsız oldu. 'Belediye Başkanı kanalizasyon yapmıyor, gitmiş arıcıkla, hayvancılıkla ilgileniyor, Rezil olacak' dediler; olmadık. Köylünün nohudunu, fasulyesini, balını alıp, parasını vermiyorlardı. 5 liraya alıyorlardı, kim bilir kaça satıyorlardı. İnsanları böyle kandırdılar ve aileleri buradan göç ettirdiler."

"BİRKAÇ PUAN ÖNDEYİZ"

- Tunceli'de HDP seçmeni sizi seviyor mu, "oyları bölüyor" diye kızıyor mu?

Ovacık'ta bir model gelişti, bunun desteklenmesi gerekir. Yurtsever ve özgürlükçü hareketlerin bizi desteklemesini bekleriz. Şu anda biz birkaç puan öndeyiz. Kazanacağız.