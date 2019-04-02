Komünist Başkan, Tunceli'ye "Ovacık" Modelini Getirmek İstiyor

Kaynak: İHA

- Komünist başkan, Tunceli'ye "Ovacık" modelini getirmek istiyorTKP'den seçimleri kazanan Fatih Mehmet Maçoğlu,"Ovacık modelini daha güçlü hale getirmek istiyoruz"TUNCELİ - Ovacık İlçesi'nde organik tarım ve kooperatifçilik faaliyetleriyle gündeme gelen ve Türkiye Komünist Partisi (TKP)'den Tunceli Belediye Başkanı seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu, ilçedeki modeli daha güçlü hale getirmek istediklerini söyledi. 25 yıl boyunca sağlık memurluğu yaptıktan sonra Tunceli'nin Ovacık İlçesi'nde 2014 yılında TKP'den belediye başkanı seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu, 31 Mart tarihinde yapılan yerel seçimlerde Tunceli Belediye başkanlığını kazandı. TKP'nin Türkiye'de ilk ve tek il belediye başkanı olan Fatih Mehmet Maçoğlu, kent merkezinde esnaf ve vatandaşlara teşekkür ziyaretinde bulundu.İHA Muhabirine konuşan ve Ovacık modelinden vazgeçmeyeceklerini söyleyen Maçoğlu, "Ovacık ile Dersim arasında Ovacık ile Mazgirt arasında iklimsel değişiklik yok. Bu coğrafya yazı, kışı, ilkbaharı, sonbaharı olan tarımsal faaliyete uygun bir coğrafya. Yüzlerce yıldır dedelerimiz, büyüklerimiz bu işi yaptı. Ovacık'ta bizim yaptığımız tarım üzerinden kendisini var etmeye dikkat çekmekti. Bu ülkede gıda ihtiyacının yoğunlaştığı, sanayi üretimiyle insanların hastalandığı bir ortamda doğal üretim alanlarını geliştirerek insanların sağlıklı gıda hakkını korumaktı. Aynı zamanda hayvanların da temel ihtiyaçlarını gidermekti. Doğal üretim alanları yaparsanız. Arıcı doğal bal getirir. Hayvan doğal yemden beslenir. Bir de ürettiklerinizi kooperatifler üzerinden yaparsanız getirisi de oluyor" dedi.Ovacık'ta zor şartlarda hayata geçirdikleri üretim modelini yaygınlaştırmak istediklerini kaydeden Maçoğlu, "Ovacık'ta kış şartları daha zor ve soğuk. Kısıtlı bütçeye rağmen bunu yaptık. Dersim'in 7 ilçesi ve köyüyle bunu yapabiliriz. Bütün ilçe belediyeleri gelirse birlikte çalışma yapabiliriz. Bu olmazsa da köylülerle kooperatifler üzerinden çalışma üreterek Ovacık'taki üretimi daha güçlü hale getirmek istiyoruz" diye konuştu.Seçilmesinin ardından çok sayıda tebrik telefonu ve mesajı aldığına da değinen Maçoğlu, "Yoksullar, ezilenler, dünyanın bütün halkları aslında bir şeyin farkında. Kendisini önemseyen anlayışı hissediyorlar. Elimizden geldiğince, yaşamımız boyunca bütün dostlarımızın, bütün insanların bu yönetimi hak ettiğini düşünüyoruz. Bizi ayrıştırmaya çalışanlara karşı bir araya gelip az olanın değil çok olanın yönettiği anlayışa doğru gidilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Onlara layık olmak için çok çaba harcayacağız"ifadelerini kullandı.Mazbatasını henüz almadığını da sözlerine ekleyen Maçoğlu, mazbatayı aldıktan sonra hızlıca çalışmaya başlayacaklarını kaydetti.