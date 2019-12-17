Haberler » Güncel » Kömür madeninde patlama: 14 ölü - Haber

Kömür madeninde patlama: 14 ölü

Çin'in güneydoğusundaki bir kömür madeninde meydana gelen gaz patlaması sonucu 14 madenci hayatını kaybetti.

17.12.2019 12:55 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:55Kömür madeninde patlama: 14 ölü
Çin'in güneydoğusundaki bir kömür madeninde meydana gelen gaz patlaması sonucu 14 madenci hayatını kaybetti.
Çin'in güneydoğusundaki Guizhou eyaletindeki bir kömür madeninde meydana gelen gaz patlaması sonucu 14 madenci hayatını kaybetti. Guanglong kömür madeninde meydana gelen patlama sonucu 14 madencinin ölü bulunduğu belirtildi.
Arama çalışmalarının sürdüğü madende 2 kişinin mahsur kaldığı kaydedilirken 7 işçinin ise kurtarıldığı aktarıldı. Arama kurtarma ekipleri, 23 kişinin çalıştığı madende çalışmalarını sürdürüyor.
(İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:33 Cep telefonu çalarken güvenlik kamerasına yakalandı - Haber
13:32 Hanönü'de Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinlikleri - Haber
13:31 Uğur Okulları Kabul Sınavı 11-12 Ocak'ta gerçekleşecek - Haber
13:31 Yol Çalışmaları yağmur çamur dinlemiyor - Haber
13:29 Bakanlık, İzmir Belediyelerine yazı gönderdi: "İvedilikle yıkın" - Haber
12:14 TSK envanterine yerli ve milli silah "Songar" katılıyor - Haber
11:48 Amatör balıkçıların oltasına 1,5 metrelik köpek balığı takıldı - Haber
11:34 Hileli gıda iddiası Adana kebabına sıçradı, toz biber yerine talaş konulduğu iddia edildi - Haber
10:41 Apartmandaki garip sesler, ailelerin hayatını kabusa çevirdi - Haber
10:40 Camilerde tabure ve sandalye üzerinde namaz kılma devri kapandı - Haber
17.12.2019 13:35:53