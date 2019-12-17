Kömür madeninde patlama: 14 ölü

Çin'in güneydoğusundaki bir kömür madeninde meydana gelen gaz patlaması sonucu 14 madenci hayatını kaybetti.

Çin'in güneydoğusundaki Guizhou eyaletindeki bir kömür madeninde meydana gelen gaz patlaması sonucu 14 madenci hayatını kaybetti. Guanglong kömür madeninde meydana gelen patlama sonucu 14 madencinin ölü bulunduğu belirtildi.

Arama çalışmalarının sürdüğü madende 2 kişinin mahsur kaldığı kaydedilirken 7 işçinin ise kurtarıldığı aktarıldı. Arama kurtarma ekipleri, 23 kişinin çalıştığı madende çalışmalarını sürdürüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA