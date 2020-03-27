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Kömür madenlerindeki "koronavirüs" önlemleri

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı kömür ocaklarında çalışan maden işçileri için alınan önlemlerin şu an için yeterli olduğunu ifade etti.

27.03.2020 15:06 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:06
Kömür madenlerindeki
Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı kömür ocaklarında çalışan maden işçileri için alınan önlemlerin şu an için yeterli olduğunu ifade etti.
Akçul, yaptığı açıklamada, salgından bütün sektörler gibi madencilik sektörünün de etkilendiğini belirtti.
Kömür madenlerinde genel olarak tedbirler dikkate alınarak üretim yapıldığını ifade eden Akçul, Türkiye'nin enerji ihtiyacı olduğunu ancak insan sağlının her şeyden önce geldiğini vurguladı.
Akçul, "Tedbir alınmadığını ya da tedbirlerin eksik olduğunu görürsek hemen iş yerlerini uyarıyoruz. Bunu günlük olarak takip ediyoruz. Şu anda koruyucu tedbirlere aykırı bir durum yok. Örgütlü olduğumuz iş yerlerinde bütün tedbirler uygulanıyor. " ifadelerini kullandı.
Koronavirüs sonrası bazı iş yerlerinin çalışanlarına ücretli izin vermeye başladığını, henüz ücretsiz izin yönünde bir girişim ya da baskının olmadığını belirten Akçul, "Bu süreci işçi gelir kaybına uğramadan atlatmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.
Akçul, herhangi bir vaka görülmesi halinde iş yerlerinin faaliyetlerine hemen ara vermesi gerektiğini konusunda uyarılarda da bulunduklarını ifade etti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in iş yerlerinde alınan tedbirleri yakından takip ettiğine dikkati çeken Akçul, kendilerinin de süreçle ilgili bilgi verdiklerini kaydetti.
Servisler ve yemekhaneler dezenfekte edildi
Türkiye Maden İşçileri Sendikası Ege Bölgesi Şube Başkanı Recep Satır da maden ocaklarında işe giriş ve çıkışlarda işçilerin ateşlerinin kontrol edildiğini, yüksek ateşi olanların doktora gönderildiğini bildirdi.
Soma genelinde üretimde düşüş yaşandığını belirten Satır, "Servis araçları ve maden içinde de mesafelere dikkat ediliyor. Şu anda ücretli izinle süreç devam ediyor. İnşallah ücretsiz izne dönmeden süreci atlatırız." ifadelerini kullandı.
Türkiye Maden İşçileri Sendikası Soma 2 Nolu Şube Başkanı Fahri Yalçın da görevli bulunduğu madende önceden 3 vardiya çalışıldığını, şimdi ise 6 vardiyaya geçildiğini kaydetti.
Hemen her noktada dezenfeksiyon yapıldığını belirterek şu bilgileri verdi:
"İşçiler bir araya getirilmiyor. Yemekhaneye girerken işçiler sosyal mesafeye dikkat ediyor. Her 4 kişilik masada çapraz olmak üzere 2 kişi oturuyor. Kronik rahatsızlığı olanları idari izne çıkartıyorlar. Alınan tedbirlerden memnunuz. Bunlara hem işçiler hem de işverenler dikkat ediyor."
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Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Maden İşçileri Sendikası, Koronavirüs, Türkiye, Ekonomi

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Haberler ›› Ekonomi ››Kömür madenlerindeki 'koronavirüs' önlemleri - Ekonomi

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