Haberler» Güncel» Haber

Kömür ocağında göçük: 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, özel maden şirketine ait kömür ocağında meydana gelen göçük nedeniyle 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.

26.08.2019 18:40 Kömür ocağında göçük: 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı
KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, özel maden şirketine ait kömür ocağında meydana gelen göçük nedeniyle 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.
Gediz'e bağlı Gökler beldesi kömür havzasında faaliyet gösteren özel maden şirketine ait yeraltı kömür ocağında, bugün öğle saatlerinde göçük oldu. Galeride çalışan işçilerden Yunus Genç (29) ile Hamza Atak (49), göçük altında kalarak yaralandı. Vardiyada çalışan diğer işçiler tarafından çıkarılan Genç ve Atak, ambulansla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından, durumu ağır olan Hamza Atak ambulansla, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Atak, burada yaşamını yitirdi.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.



İşçi, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:06   Menemen'de işten çıkarılan belediye işçisi, bisikletle ankara'ya geldi
20:06   Sivas'ta sel
20:05   Siyasi tartışmalara konu olmuştu: Bahçeli yıllar sonra yeniden uçağa bindi
20:01   Terme'de köprü çöktü: 2 yaralı
20:00   Arguvan'da Selçuk Balcı konseri
19:47   Yaşlı adam gasp çetesi tarafından darbedildi
19:46   Trump'tan Ruhani ile "doğru koşullarda" görüşme sinyali