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Kömür sobası bomba gibi patladı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir evde karbonmonoksit sıkışması sonucu kömür sobası patladı.

07.01.2020 15:27 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:32 Kömür sobası bomba gibi patladı
'nın Karacabey ilçesinde bir evde karbonmonoksit sıkışması sonucu kömür sobası patladı. Alevleri diğer odalara sıçramadan söndüren itfaiye ekipleri faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre, Emirsultan Mahallesi'nde 4 katlı binanın 3. katında bulunan Ferhat K.'ya ait evde karbonmonoksit sıkışması sonucu kömür sobası bomba gibi patladı. Patlayan kömür sobası yangın çıkmasına sebep olurken, evde kimsenin olmaması faciayı önledi. Alevleri fark eden mahalle sakinlerinin verdiği itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. İtfaiye ekipleri, alevler diğer odalara sıçramadan yangını kontrol altına aldı. Ekiplerin erken müdahalesi ile yangının diğer odalara ve hemen bitişiğindeki binalara sıçramadan kontrol altına alınması bir faciayı önledi. Sobanın bulunduğu odadaki eşyalar kullanılamaz hale gelirken, can kaybının ve yaralanmanın olmaması tek teselli kaynağı oldu. - BURSA

Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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