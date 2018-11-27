27 Kasım 2018, 11:09
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Kömür ve Elektrik Kablosu Hırsızlığı Şüphelileri Yakalandı

Kömür ve Elektrik Kablosu Hırsızlığı Şüphelileri Yakalandı

GAZİANTEP'te, polisin durumundan şüphelenerek durdurduğu otomobilde farklı adreslerden çalınan kömür, elektrik kablosu ve bilgisayar monitörü ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, polisin durumundan şüphelenerek durdurduğu otomobilde farklı adreslerden çalınan kömür, elektrik kablosu ve bilgisayar monitörü ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kavaklık Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu. Otomobilde arama yapan ekipler, 3 torba içerisinde 60 kilo elektrik kablosu, 3 torba kömür, 1 bilgisayar monitörü, 1 testere ve 1 çekiç ele geçirdi. Çalıntı olduğu belirlenen malzemelere el koyan polis, otomobildeki M.A.H. ve A.A.'yı gözaltına alarak emniyete götürdü.

- Gaziantep
27 Kasım 2018 Salı 11:09