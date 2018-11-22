22 Kasım 2018, 16:27
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Kömür Yüklü Kamyon Devrildi: 1 Yaralı

Kömür Yüklü Kamyon Devrildi: 1 Yaralı

Elazığ-Bingöl yolunda kömür yüklü kamyon devrildi, sürücü yaralandı.

Elazığ- Bingöl yolunda kömür yüklü kamyon devrildi, sürücü yaralandı.

Kaza, Elazığ-Bingöl yolu Karakoçan Yolçatı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 KC 381 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu göbeğe çarptı.Kazada kömür yüklü kamyonun kasası devrilirken, sürücü hafif yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Karakoçan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ Bingöl,Elazığ
22 Kasım 2018 Perşembe 16:27



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