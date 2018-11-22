Kömür Yüklü Kamyon Devrildi: 1 Yaralı

Elazığ- Bingöl
yolunda kömür yüklü kamyon devrildi, sürücü yaralandı.
Kaza, Elazığ-Bingöl yolu Karakoçan Yolçatı
kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 KC 381 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu göbeğe çarptı.Kazada kömür yüklü kamyonun kasası devrilirken, sürücü hafif yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Karakoçan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ
Bingöl,Elazığ
22 Kasım 2018 Perşembe 16:27