Haberler » 3. Sayfa » Kömür yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Kömür yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kömür yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

08.10.2019 12:30Kömür yüklü tır devrildi: 1 yaralı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kömür yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara - Hayrabolu yolu Kozyörük Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayrabolu istikametine seyreden Ahmet İnce (62) yönetimindeki kömür yüklü tır, Mestanlar yol ayrımından dönerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada yaralanan tır şoförü olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tarlaya saçılan kömürler ise kepçe yardımıyla temizlendi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
18:50 3 yılda 42 araç çalan çetenin 11 üyesi tutuklandı
18:48 Suriye sınırına zırhlı araçlar sevk ediliyor
18:47 Sivas'ta örtü yangını
18:47 E-5 karayolunda tır bariyerlere çaptı
18:43 MSB: "TSK, sahada DEAŞ ile göğüs göğse mücadele eden tek NATO ülkesi ordusudur"
18:37 Ünlü doktor Erkan Topuz'un oğlu, annesinin silahını temizlerken kendisini vurdu
18:35 Önündeki otomobile çarpmamak bariyere çarparak asılı kaldı