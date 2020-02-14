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Kömür yüklü tır kontrolden çıkıp devrildi

Denizli'de dönüş yapmak isteyen tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kavşakta devrildi.

14.02.2020 11:39 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:39Kömür yüklü tır kontrolden çıkıp devrildi
'de dönüş yapmak isteyen tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kavşakta devrildi.

Kaza, Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi 2186 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.Ö. idaresindeki kömür yüklü 20 EF 297 plakalı tır, kavşakta dönmek isterken sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırıma devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin vermesi ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazadan şans esere yara almadan kurtulan sürücü E.Ö., kendi imkanları ile tırdan çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik nedeni ile yolu bir süre trafiğe kapattı.

Tırın devrilmesi ile yol ve kaldırıma savrulan kömür ise başka bir araca aktarıldı. Sonrasında bölgeye gelen belediye ekipleri ise yoldaki kömürün herhangi bir olumsuzluğa neden olmaması için çevreye odun talaşı döktü.

Kazanın ardından soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Denizli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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