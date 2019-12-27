Haberler » Güncel » Kömür yüklü tır kontrolden çıktı: Araklı-Bayburt karayolu trafiğe kapandı - Haber

Kömür yüklü tır kontrolden çıktı: Araklı-Bayburt karayolu trafiğe kapandı

Araklı-Bayburt karayolunun Tilkibeli mevkiinde kömür yüklü tırın kontrolü kaybetmesi sonucu karayolu ulaşıma kapandı.

27.12.2019 16:34 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:39 Kömür yüklü tır kontrolden çıktı: Araklı-Bayburt karayolu trafiğe kapandı
Araklı- karayolunun Tilkibeli mevkiinde kömür yüklü tırın kontrolü kaybetmesi sonucu karayolu ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgiye göre, Araklı-Bayburt karayolunun Tilkibeli mevkiinde kömür yüklü tırın sürücüsünün henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan tır nedeniyle Araklı-Bayburt karayolu yaklaşık 4 saattir ulaşım sağlanamazken, uzun kuyruklar oluştu. Tır sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, tırın Trabzon'dan yola çıktığı belirtildi. Sisin etkili olduğu bölgede ekipler karayolunu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor. - TRABZON

Bayburt, Araklı, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:42   Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobili kullandı-1 - Haber
17:42   Kayseri yola çıkan başı boş dana, trafiği birbirine kattı - Haber
17:42   Kocaeli cumhurbaşkanı erdoğan yerli otomobili kullandı -foto -2 - Haber
17:42   Kocaeli cumhurbaşkanı erdoğan yerli otomobili kullandı-aktuel görüntü - Haber
17:42   Malatya'da 55 mahalleye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor - Haber
16:08   Bakan Varank'tan Erdoğan'a: Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak - Haber
14:33   Baba olmayı bekleyen adam hem ikizlerini hem eşini kaybetti - Haber
14:12   Yardım isteyen çaresiz kadına evlenme teklifi geldi - Haber
13:34   Şehit babasına yazdıkları cezayı kendileri ödedi - Haber
13:12   Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekat bölgesine 580 bini aşkın Suriyeli mülteci geri döndü - Haber
27.12.2019 17:44:24