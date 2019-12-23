Kömürcüler termik santral istiyor

Kömür üreticileri, şartlı ihalesi yapılan ve aradan 6 yıl geçmesine rağmen hayata geçmeyen 4 termik santral projesinin yeniden ihalesinin yapılarak hayata geçmesini beklediklerini dile getirdi.



Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) tarafından 2012-2013 yılları arasında 5 termik santral kurma şartlı ihale yapılmasına ve aradan 6 yıl geçmesine rağmen bu santrallerden biri hariç diğerleri hayata geçmedi. Sektör temsilcileri, Türkiye Kömür İşletmeleri tarafından yapımına başlanmayan ve işletmeye açılmayan santraller için yeniden ihale yapılmasını beklediklerini dile getirdi. Birçok kişiye istihdam sağlayacak ve devletin gelirlerine olumlu katkı yapacak projelerin yeniden değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekildi. Yerli ve milli enerji kaynaklarından linyit kömürünün Türk ekonomisine büyük destek sağlamasına yönelik santral projeleri için karar ve süreç önümüzdeki günlerde belli olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA