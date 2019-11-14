Kömüre alternatif zeytin çekirdeği, Yunanistan'a ihraç ediliyor

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde TARİŞ'e bağlı 76 No'lu Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi fabrikasında, prinadan ayrıştırılan zeytin çekirdeği, fosil yakıtlara alternatif olarak değerlendiriliyor. İç piyasada kalorifer yakıtı olarak büyük talep gören zeytin çekirdeği, Yunanistan'a da ihraç ediliyor.

TARİŞ'in Burhaniye merkez ve Pelitköy'deki fabrikasında zeytin üreticisi ortakların getirdiği zeytinler sıkılıyor. Zeytinlerin makinede ezilip, hamur haline getirilmesi sırasında da zeytin çekirdekleri ayrılıyor. Elde edilen zeytin çekirdekleri ise çevreci yakıt olarak kullanıma hazır hale geliyor. Yerli kaliteli kömüre eşdeğer ortalama 4 bin-4 bin 500 kalorisi olduğu belirtilen yakıt, pek çok evde ısınma ihtiyacını karşılıyor. Zeytin çekirdeğinden elde edilen yakıtın diğer bir özelliği ise 1 tonda yaklaşık 30-40 kilogram civarında kül bırakması.

YUNANİSTAN'A İHRAÇ BAŞLADI

Burhaniye TARİŞ Zeytinyağı Fabrikası'nda zeytinin işlenmesi sırasında çıkarılan zeytin çekirdeği aranan kalorifer yakıtı olurken, 7 yıl önce Yunanistan'a ihraç edilmeye başlandı. Burhaniye'de piyasaya 25 kiloluk torbalarda sunulan zeytin çekirdeği, 1400 kiloluk torbalarla da ihraç ediliyor. Yenilenen anlaşmada, 500 ton zeytin çekirdeği talebinde bulunan Yunanistan'a ilk etapta 60 ton zeytin çekirdeği gönderildi.TARİŞ Pelitköy Zeytinyağı Fabrikası'ndan kamyonlara yüklenen 60 ton zeytin çekirdeği törenle yola çıktı. Törene, Tariş Zeytin A.Ş,Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Akova, 76 No'lu Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Nadir Karayaz ile yönetim kurulu üyeleri Kenan Çoban ve Hüseyin Nizam ile Müdür Emrah Öztürk katıldı. Ayvalık'tan gemiye yüklenen zeytin çekirdekleri Midilli Adası'na gidecek.

S.S. 76 No'lu Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi Müdürü Emrah Öztürk, 11 yıldır zeytin çekirdeği ürettiklerini söyledi. Yakıt olarak zeytin çekirdeğine ilginin yüksek olduğunu belirten Öztürk, "Bu yıl da kömürdeki yüksek fiyatlardan dolayı zeytin çekirdeğine talep oldukça fazla. Van'dan, Ankara'dan, Eskişehir'den Çanakkale'ye kadar yurdun değişik yerlerine gönderiyoruz. 2012 yılında Yunanistan'a zeytin çekirdeği ihracatında bulunmuştuk. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Yunanistan'dan talep geldi. Tekrar bir anlaşma yaptık. İlk seferimize bugün başlıyoruz. Yunanistan'a zeytin çekirdeği ihraç ediyoruz. Zeytin çekirdeği çevre dostu, temiz bir yakıt. Atığı, külü olmayan bir yakıt. Yurt içindeki tedarikçilere 25 kiloluk çuvallarda teslim ederken, yurt dışına ise bin 400 kiloluk çuvallarda ihraç etmekteyiz" dedi.