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Kömürlü termik santrallere iki buçuk yıl daha filtresiz çalışma izni verildi

Kömürlü termik santrallere bir süre daha havayı kirletme izni veren yasal düzenleme bir torba yasa içinde meclisten geçti. Peki şimdi ne olacak?

22.11.2019 15:04 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:04Kömürlü termik santrallere iki buçuk yıl daha filtresiz çalışma izni verildi
Kömürlü termik santrallere havayı kirletme izni veren ve meclisteki tüm partilerin 14 Şubat 2019'da aldıkları ortak kararla geri çekilen yasal düzenleme perşembe günü yeniden Meclis gündemine geldi ve bir torba yasa içinde AK Parti ve MHP oylarıyla kabul edildi.

'nin farklı illerindeki toplamda en az 15 adet kömürlü termik santrale 4. kez baca filtresi takılmasını erteleme izni veren yasa, Türkiye'nin en eski ve kirli santrallerinin 30 Haziran 2022 tarihine kadar havayı kirletme ve halk sağlığını tehdit etmesine yeşil ışık yakmış oldu.
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AK Parti, Türkiye, MHP, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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