Kömürlüğü Kütüphaneye Çevirdi

Ankara
'da antikacılık yapan Egemen Kanık, Ağrı
'nın Doğubayazıt
ilçesinde köy çocukları için kömürlük olarak kullanılan alana kütüphane kurdurdu.
Doğubayazıt ilçesine bağlı Karaca Köyü İlkokul ve Anaokulu'nun, yer olmadığı için kömürlük olarak kullanılan sınıfı, Ankara'da yaşayan ve antikacılıkla uğraşan Egemen Kanık'ın yardımlarıyla kütüphaneye dönüştürüldü.
Kütüphanenin inşasında köy sakinleri ve öğretmenlerle el ele veren Kanık'a, Karabulak Jandarma Karakolu ve çeşitli dernekler de kitap desteğinde bulundu.
Kanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulun kütüphane olarak kurulan kısmının daha önce kömürlük olarak kullanıldığına dikkati çekerek şöyle konuştu:
"Kütüphane kurmak benim çocukluk hayalimdi. Elime bir fırsat geçtiğinde Türkiye
'nin neresi olursa olsun kütüphane kurmak istiyordum. Daha sonra elime kütüphane oluşturmaya yetecek bir meblağ geçti. Araştırmalarım sonucunda bir dernek aracılığıyla öğretmenlerimizle tanıştım ve buraya geldim. Okulun daha önce hiç kütüphanesi olmamış. Sınıflardan birinin kömürlük olarak kullanıldığını görünce kütüphaneyi buraya kurmaya karar verdim. Çok da güzel oldu. Küçük bir köy okulu da olsa bence bütün okulların kütüphanesi olmalı."
Beraberindeki şube müdürleri ve Karabulak Jandarma Karakolu'na bağlı askerlerle birlikte kütüphaneyi gezen Doğubayazıt Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yardımcı ise Kanık'ın okulun kömürlük olarak kullanılan sınıfını kütüphaneye çevirerek hiç kimsenin aklına gelmeyeceği bir şeyi başardığını söyledi.
Köy sakinlerinden Abdullah Yardımcı da kütüphanenin montaj ve tadilat işlerini yaparak Kanık'a destek verdiklerini söyleyerek şunları kaydetti:
"Kütüphanemiz her ne kadar küçük olsa da Doğubayazıt'ın köylerinde şu an 3 kütüphane olduğunu düşünürsek bizim için gerçekten çok güzel bir gelişme. İnşallah bu kütüphanelerin sayısı daha da artar ve bölgemizin çocukları da iyi bir kültüre sahip olarak vatanına ve milletine faydalı birer fert olurlar."
Ağrı,Ankara,Doğubeyazıt
14 Kasım 2018 Çarşamba 11:59