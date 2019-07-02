02.07.2019 02:27
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Kömürlükte çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü

Kömürlükte çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldüKARAMAN - Karaman'da kömürlükte çıkan yangın evlere sıçramadan itfaiye tarafından söndürüldü.

Kömürlükte çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü
KARAMAN - Karaman 'da kömürlükte çıkan yangın evlere sıçramadan itfaiye tarafından söndürüldü.
Yangın, gece saat 00.30 sıralarında Siyahser Mahallesi 927 Sokak'ta bulunan müstakil evin kömürlüğünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.M isimli kişiye ait olduğu öğrenilen tek katlı evin kömürlük kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kömürlükten alevleri yükseldiğini gören sokak sakinleri durumu hemen itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekibi çevre güvenliği alırken, itfaiyede yangına müdahale etti. Yangın yerine tedbir amaçlı sağlık ekibi de çağrıldı. İtfaiyenin 1 saatlik çalışması sonucu yangın bitişikteki evlere sıçramadan tamamen söndürülerek kontrol altına alındı.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.Kömürlükte çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü
Kaynak: İHA
Karaman , İtfaiye , 3. Sayfa

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