Haberler » Güncel » Kömürlükte çıkan yangında 5 yaşındaki ömer yanarak can verdi - Haber

Kömürlükte çıkan yangında 5 yaşındaki ömer yanarak can verdi

Kömürlükte çıkan yangında 5 yaşındaki Ömer yanarak can verdiBURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda yanan kömürlükte 5 yaşındaki Ömer Argün yanarak hayatını kaybetti.

22.11.2019 18:06 | Son Güncelleme: 22.11.2019 18:09
Kömürlükte çıkan yangında 5 yaşındaki Ömer yanarak can verdi
BURSA'nın ilçesinde meydana gelen olayda yanan kömürlükte 5 yaşındaki Ömer Argün yanarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre olay İnegöl'ün mahallesinde meydana geldi. Karayolu kenarındaki Argün ailesinin 5 yaşındaki çocuğu Ömer Argün, iddiaya göre kömürlüğe girerek oynamaya başladı. Oynarken alev alan odunlar nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle yardım çığlığı atan çocuğun imdadına ailesi koşmak istese de alevler nedeniyle kurtaramadılar. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Minik çocuğun cenazesini gören ailesi ağıtlar yaktı. Çocuğun cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Yavuz YILMAZ İNEGÖL (Bursa), (DHA)
Kömürlükte çıkan yangında 5 yaşındaki ömer yanarak can verdi

İnegöl, Huzur, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
19:29 Ara tatilde 58 bin öğretmen mesleki gelişim programına katıldı
19:28 İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı
19:28 Şanlıurfa tel abyad'da şehitler için mevlit okutuldu, kan davalı aşiretler barıştırıldı
19:28 Şanlıurfa tel abyad'da şehitler için mevlit okutuldu, kan davalı aşiretler barıştırıldı
19:24 Ağrı'da öğretmenler Bubi Dağı'na tırmandı
19:22 "Kocam kokuyor" diyerek eşinden boşanmak isteyen kadın eşini defalarca aldatmış! İkinci çocuk da başkasından çıktı
18:39 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz
18:28 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'den müjdeyi verdi: Süs bitkileri eğitim merkezini süratle kuracağız
17:51 Son dakika: Marmara'da 3.6 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi
17:43 Son dakika: Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına kapıyı kapattı
17:27 AK Parti'den muhalefetin erken seçim çağrılarına cevap: Türkiye'nin gündeminde değildir
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
23:48 Mahkeme, Melih Gökçek'in mal varlığının incelenmesine karar verdi
22.11.2019 19:31:07