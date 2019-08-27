Haberler» Güncel» Haber

Kömürlükte kendini asarak yaşamına son verdi

Kömürlükte kendini asarak yaşamına son verdiKayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde evli 1 çocuk annesi Döndü Şimşek (46) kömürlükte kendini iple asarak, yaşamına son verdi.

27.08.2019 20:52
Kömürlükte kendini asarak yaşamına son verdi
Kömürlükte kendini asarak yaşamına son verdi
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde evli 1 çocuk annesi Döndü Şimşek (46) kömürlükte kendini iple asarak, yaşamına son verdi.
Ebulhayır Mahallesinde oturan Döndü Şimşek, öğle saatlerinde evinin yanında bulunan kömürlüğün tavanına bağladığı iple kendini astı. Durumu fark eden komşularının haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Şimşek'in öldüğü belirlendi. Şimşek'in cesedi, yapılan incelemeden sonra hastanenin morguna kaldırıldı. Şimşek'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Kömürlükte kendini asarak yaşamına son verdi

Sarıoğlan, Kayseri, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:18   Adıyaman'da raktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
22:18   Arnavutköy'de kızının yanında tabancayla başından vurulan kadın hayatını kaybetti
22:17   Arnavutköy'de kızının yanında tabancayla başından vurulan kadın hayatını kaybetti
22:15   Sigara izmariti evi yakıyordu
22:15   Bolsonaro'dan amazon için para yardımına 'macron' şartı
22:15   Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
22:12   FETÖ'nün askeri yargı yapılanması davasında tutuklama kararı