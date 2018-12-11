Kömürspor, Etimesgut Hazırlıklarına Başladı

11 Aralık 2018 Salı 18:15



11 Aralık 2018 Salı 18:15

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor hafta sonu konuk edeceği Etimesgut hazırlıklarını Teknik Direktör Cahit Terzi yönetiminde başladı.TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Zonguldak Kömürspor, hafta sonu ilk yarının son maçında konuk edeceği Etimesgut hazırlıklarını sağanak yağmur altında başladı. Zonguldak Kömürspor'un teknik patronu Cahit Terzi, antrenman öncesinde oyuncularla mini bir toplantı yaparak, ilk yarının son maçını kazanarak ilk yarıyı galibiyetle kapatmaları gerektiklerini söyledi. Kırmızı Lacivertli ekip kondisyoner Barış Şeref nezaretinde antrenmana düz koşu ile başlayarak, dar alanda pas çalışması yaptı. Zonguldak Kömürspor'lu oyuncuların tam kadro katıldıkları antrenmanda moralli oldukları da gözlendi. - ZONGULDAK