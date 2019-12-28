Haberler » 3. Sayfa » Kömürsu Yaylası'nda mahsur kalan gençleri belediye ekipleri kurtardı - Haberler

Kömürsu Yaylası'nda mahsur kalan gençleri belediye ekipleri kurtardı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Kömürsu Yaylası'nda yoğun kar nedeniyle mahsur kalan gençleri belediye ekipleri kurtardı.

28.12.2019 22:04 | Son Güncelleme: 28.12.2019 22:09 Kömürsu Yaylası'nda mahsur kalan gençleri belediye ekipleri kurtardı
'in ilçesinde Kömürsu Yaylası'nda yoğun kar nedeniyle mahsur kalan gençleri belediye ekipleri kurtardı.

Bozüyük ilçesinde araçlarıyla Kömürsu Yaylası'na çıkan gençler yoğun kar nedeniyle mahsur kaldı. 5 gencin yardımına Belediyesi ekipleri koştu. Yapılan çalışmaların ardından gençler kurtarıldı.

Kurtarma çalışmalarına bizzat katılan Belediye Başkanı Selim Tuna, "Gece saatlerinde Kömürsu Yaylası'nda mahsur kalan bir grup genci belediye ekiplerimizce kurtardık. Donma tehlikesi yaşayan gençlerimize giyecek ve yiyecek verdik. Çok şükür sağ salim kurtardık. Araçlarınız ne kadar iyi olursa olsun, lütfen dağlara çıkmayın çok tehlikeli. Her zaman biz olmayabiliriz" dedi. - BİLECİK

Dodurga, Bilecik, Bozüyük, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

23:38   Ayvalık'ta 84 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı - Haberler
23:30   5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın korkuttu - Haberler
23:24   Kepsut'ta kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı - Haberler
23:19   Annesiyle tartıştı 6. kattan atladı - Haberler
22:35   Tekirdağ'da tır ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Haberler
21:37   İtalya Başbakanı Conte'den Türkiye'ye Libya'da askeri müdahaleden kaçınma çağrısı - Haberler
21:02   Takla atıp, cayır cayır yanan otomobilden burunları bile kanamadan kurtuldular - Haberler
20:50   İsrailli diplomattan Türkiye uyarısı: Denize erişimimizi engelleyebilirler - Haberler
19:56   AK Parti'de 7. Olağan Kongre süreci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara seslendiği video ile başladı - Haberler
19:37   Hafter, Türkiye'ye karşı Rumlara sığındı! Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesine karşı çıktılar - Haberler
28.12.2019 23:49:52