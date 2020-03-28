Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kömürü biten yaşlı kadının yardımına zabıta yetişti

Erzurum'un Horasan ilçesinde yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarının ikametlerinde giderilmesi amacıyla Horasan Belediyesi koordinasyonunda oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" vatandaşın yardımına koşuyor.

28.03.2020 13:11 | Son Güncelleme: 28.03.2020 13:12
Kömürü biten yaşlı kadının yardımına zabıta yetişti
Erzurum 'un Horasan ilçesinde yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarının ikametlerinde giderilmesi amacıyla Horasan Belediyesi koordinasyonunda oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" vatandaşın yardımına koşuyor.

Horasan Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde Covid 19 önlemleri kapsamında dışarı çıkamayan 65 yaşındaki yaşlı kadın kömürü bitince Horasan Belediyesi Zabıta ekiplerini aradı kısa sürede yaşlı teyzenin evine gelen zabıta ekipleri ihtiyaç listesini sordu yaşlı kadın kömürünün bittiğini dört torba kömür almalarını istedi. Zabıta ekipleri hemen kömürcüler sitesine giderek dört torba kömürü ekip arabasının arkasına atıp eve getirdiler ve yaşlı kadının evinin bulunduğu ikinci kata taşıyarak gösterdiği yere istif ettiler. Zabıta ekiplerine dua eden kadın hizmetlerinden dolayı ilçe belediye başkanına da teşekkür etti, "Allah devletimize zeval vermesin" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Erzurum, Horasan, Zabıta, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Kömürü biten yaşlı kadının yardımına zabıta yetişti - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İspanya’da, koronavirüs salgınında bir günde tam 832 kişi öldü Haberler
İspanya'da, koronavirüs salgınında bir günde tam 832 kişi öldü
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi Haberler
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi
Vali, saat verdi! Otobüsle İstanbul dışına çıkışlar durduruluyor Haberler
Vali, saat verdi! Otobüsle İstanbul dışına çıkışlar durduruluyor
Karantina yurdundaki hakaret içeren yayın için harekete geçildi Haberler
Karantina yurdundaki hakaret içeren yayın için harekete geçildi
İran’da bir günde 139 kişi daha hayatını kaybetti, can kaybı 2517 oldu Haberler
İran'da bir günde 139 kişi daha hayatını kaybetti, can kaybı 2517 oldu
20 gün önce almıştı! Balıkesirli gencin aracı seyir halinde yandı Haberler
20 gün önce almıştı! Balıkesirli gencin aracı seyir halinde yandı
KKTC’de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti Haberler
KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Durumun kontrolden çıktığı İtalya’da 46 doktor hayatını kaybetti Haberler
Durumun kontrolden çıktığı İtalya'da 46 doktor hayatını kaybetti

Son Dakika Güncel Haberleri

14:10: Gaziantep'te muhtarlara bilgisayar dağıtıldı - Haber 14:10: Güneşli hava fındığı erken uyanmasına neden oldu - Haber 14:10: Rusya, 3 gün boyunca İstanbul'dan uçak seferi yapacak - Haber 14:10: Irak'ta Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 42'ye yükseldi - Haber 14:10: Arnavutköy'de bir kadın çalıştığı hastanede ölü bulundu - Haber 13:52: Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 832 kişi arttı - Haber 13:08: İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 2 bin 517'ye yükseldi - Haber 12:40: Son dakika: KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti - Haber 11:56: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum - Ekonomi 11:40: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak - Haber 11:27: Son dakika: Yeni tip koronavirüs, tüm dünyada 600 binden fazla insana bulaştı - Haber 10:26: Profesörün canlı yayındaki "Süper bulaştırıcı var" çıkışı Samsun halkını tedirgin etti - Haberler