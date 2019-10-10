Haberler » Yaşam » Komutan Kalkan'dan Kaymakama veda ziyareti

Komutan Kalkan'dan Kaymakama veda ziyareti

Erdek Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Ateş Kalkan, emekliye ayrılacak olmasından dolayı Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık'a veda ziyareti yaptı.

10.10.2019 13:39Komutan Kalkan'dan Kaymakama veda ziyareti
Erdek Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Ateş Kalkan, emekliye ayrılacak olmasından dolayı Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık'a veda ziyareti yaptı.

2016 yılı Ağustos ayından beri Erdek Garnizon Komutanlığı görevini yürüten Dz. Kd. Albay Ateş Kalkan 15 Ekim 2019 tarihi itibariyle emekliye ayrılacağından dolayı Kaymakam Ekrem Çalık'a veda ziyaretinde bulundu. Erdek Garnizon Komutanı Dz. Kd. Albay Ateş Kalkan'ı makamında kabul eden Kaymakam Ekrem Çalık, yaptığı konuşmada, "Görev süresince üstün gayret gösterip uyum ve koordinasyonu sağlayarak başarılı bir şekilde görevini ifa etmesinden dolayı teşekkür ederim. Aileniz ile birlikte mutlu ve sağlıklı bir emeklilik hayatı diliyorum" dedi. - BALIKESİR

Ekrem Çalık, Erdek, Yaşam

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Haberleri
15:21 Öğrencilerden askere 'Fetih Sureli' destek
15:15 Karaköprü'de halı dokumaya kadın eli değecek
15:14 İkna edilen Melahat Teyze huzurevine yerleşti
14:34 Türkiye'de ilk ve tek Engelliler Montaj Atölyesi açıldı
14:31 Odunpazarı Belediyesi'nden teknoloji tabanlı belediyecilik atağı
14:29 Kazım Kurt'tan EKK'ye ziyaret
14:16 Sinema Kulübü'nden amfide film gösterimleri
10.10.2019 16:14:50