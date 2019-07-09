09.07.2019 22:09
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Komutanın yeni aldığı otomobili alev alev yandı

Komutanın yeni aldığı otomobili alev alev yandıAYDIN - Aydın'ın Karacasu ilçesinde, Başçavuş Talip Dara'nın kullandığı otomobil, seyir halindeyken yanmaya başladı.

Komutanın yeni aldığı otomobili alev alev yandı
AYDIN - Aydın'ın Karacasu ilçesinde, Başçavuş Talip Dara'nın kullandığı otomobil, seyir halindeyken yanmaya başladı. Yangından eşi ve iki çocuğuyla birlikte yara almadan kurtulan komutanın, aracını kısa bir süre önce satın aldığı ortaya çıktı.
Yangın, Karacasu-Kuyucak karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esençay Mahallesi'nden Karacasu yönüne doğru seyreden Karacasu İlçe Jandarma Karakol Komutanı Başçavuş Talip Dara yönetimindeki 09 ABZ 355 plakalı otomobil, seyir halindeyken bir anda ön tarafından dumanlar yükselmeye başladı. Aracın yandığını gören vatandaşlar, olay yerine koşup müdahale etmeye çalıştı. Yoldan geçen bir diğer sürücü yangına zamanında müdahale ederek faciayı önledi. İhbar üzerine bölgeye ulaşan Aydın Büyükşehir Belediyesi Karacasu İtfaiye Amirliği ekipleri, yangını söndürdü.
Arabasını daha yeni almıştı
Yangın sonrası araç kullanılmaz hale gelirken, Başçavuş Talip Dara'nın yanı sıra eşi Y.D. ile çocukları E.D. ve S.D. yara almadan kurtuldu. Yaralılar, tedbir amacıyla 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Komutanın yeni aldığı otomobili alev alev yandı
Kaynak: İHA
Karacasu, 3. Sayfa

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