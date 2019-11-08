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Komutanlar Vali Çakacak'ı ziyaret etti

Muharip Hava Kuvveti Komutan Yardımcısı ve Birleştirilmiş Hava Harekat Merkez'leri Komutanı Hava Pilot Tümgeneral İsmail Günaydın ve Hava Kontrol Grup Komutanı Hava Tuğgeneral Yusuf Erge, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ı makamında ziyaret etti.

08.11.2019 17:56 | Son Güncelleme: 08.11.2019 18:01 Komutanlar Vali Çakacak'ı ziyaret etti
Muharip Hava Kuvveti Komutan Yardımcısı ve Birleştirilmiş Hava Harekat Merkez'leri Komutanı Hava Tümgeneral İsmail Günaydın ve Hava Kontrol Grup Komutanı Hava Tuğgeneral Yusuf Erge, Valisi Özdemir Çakacak'ı makamında ziyaret etti.

Nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çakacak, kentte göreve başlayan komutanlara hayırlı olsun temennisinde bulunarak çalışmalarında başarılar diledi. Sohbet havasında geçen ziyaretin ardından Muharip Hava Kuvveti Komutan Yardımcısı ve Birleştirilmiş Hava Harekat Merkez'leri Komutanı Hv. Plt. Tümg. Günaydın ve Hava Kontrol Grup Komutanı Hv. Tuğg. Erge, Valilik binasından ayrıldı. - ESKİŞEHİR

Özdemir Çakacak, Eskişehir, Pilot, Yaşam

Kaynak: İHA

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