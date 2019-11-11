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Komutanlardan Vali Deniz'e ziyaret

Isparta Eğridir Dağ Komando Okulu Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgenaral Aydoğan Budakçı, Manisa 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Sebahattin Kalkan eşliğinde Vali Ahmet Deniz'i ziyaret etti.

11.11.2019 12:43 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:47Komutanlardan Vali Deniz'e ziyaret
Eğridir Dağ Okulu Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgenaral Budakçı, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Sebahattin Kalkan eşliğinde Vali Ahmet Deniz'i ziyaret etti.

İnceleme ve temaslarda bulunmak üzere Manisa'ya gelen Isparta Eğridir Dağ Komando Okulu Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgenaral Aydoğan Budakçı, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Sebahattin Kalkan eşlinde Vali Ahmet Deniz'e ziyarette bulundu. Heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Deniz, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sahip olduğu deneyimi, silah sanayinde yapılan atılımlarla desteklediğinde neler yapabileceğini, son zamanlarda yapılan başarılı operasyonlarla dosta ve düşmana gösterdiğini belirterek, "Mehmetçiğimizin kahramanlığı dün olduğu gibi bu günde apaçık ortada. Bunun yanı sıra silah sanayimizde de önemli atılımlar mevcut. Başta Mehmetçiğimizin yetiştirilmesinde emeği geçenlere ve silahlı kuvvetlerimizin yaşadığı teknolojik gelişmelerde katkısı bulunanlara teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA

Aydoğan, Komando, Isparta, Manisa, Güncel

Kaynak: İHA

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