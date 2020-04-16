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Konaç'tan 2 kuruma övgü: "Aslanlar gibi savaşıyorlar"

Cihannüma Derneği Kayseri İl Başkanı Avukat Fevzi Konaç, yurt dışından gelen vatandaşların 14 gün boyunca karantina altında tutulduğunu ve devletin bütün imkanlarıyla seferber olduğunu belirterek, "İl Sağlık Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü adeta aslanlar gibi savaşıyor" dedi.

16.04.2020 16:56 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:56
Konaç'tan 2 kuruma övgü:
Cihannüma Derneği Kayseri İl Başkanı Avukat Fevzi Konaç, yurt dışından gelen vatandaşların 14 gün boyunca karantina altında tutulduğunu ve devletin bütün imkanlarıyla seferber olduğunu belirterek, "İl Sağlık Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü adeta aslanlar gibi savaşıyor" dedi.

Cihannüma Kayseri İl Başkanı Avukat Fevzi Konaç, yaptığı açıklamada, "Yurt dışından gelen ve belli bir süre karantina altında kalması gereken insanlar Kayseri'ye geliyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'müzün organizesi ile yurtlara yerleştiriliyor. Gece gündüz müthiş bir çalışma ve performans gösteriliyor. Burada devletimizin bütün imkanları ile 14 gün karantina altında tutulacaklar. Buraya gelen ve yerleştirilen insanların bütün ihtiyaçlarını Devletimiz karşılıyor" ifadelerini kullandı.

Konaç, "İl Sağlık Müdürlüğü'müz bu anlamda üzerine düşen vazifeyi hakkıyla yerine getirerek, tabiri caizse virüse karşı adeta aslanlar gibi savaş veriyor. Kurumlarımızın değerli müdürleri Doç. Dr. Ali Ramazan Benli'ye ve sağlık camiasına, Gençlik Spor İl Müdürümüz Murat Eskici ve ekibine 7/24 fedakarca gayretlerinden dolayı teşekkür ediyor ve dua ediyoruz. Allah devletimizden razı olsun. Valiliğimizden razı olsun. Sağlık ve gençlik il müdürlüklerimizin personelinden razı olsun. Ne olur dişimizi biraz daha sıkalım, kurallara uyalım, güzel günler yakın inşallah" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: İl Sağlık Müdürlüğü, Kayseri, Güncel
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