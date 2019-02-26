Konacık Sanayi Esnafından Mehmet Tosun'a Büyük İlgi

Kaynak: İHA

İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Konacık Küçük Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti.Seçim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, belediye meclis üyesi adayları, Konacık Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Mehmet Şahin ve partililer ile birlikte sanayi sitesi esnafını ziyaret etti. Tüm işletmeleri tek tek dolaşan Mehmet Tosun, esnafın yoğun ilgisi ve desteğiyle karşılaştı. Ziyaret sonrası Konacık Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Mehmet Şahin ile birlikte bir açıklama yapan Mehmet Tosun şunları söyledi;"Bugün Konacık Sanayi Sitesi esnafımızı ziyaret ederek hayırlı işler diledik. Burası 2004-2009 yılları arasında başkanımız ve diğer yönetimiyle birlikte gerçekleştirdiğimiz önemli projelerimizden bir tanesiydi. 10 Yıllık belediye başkanlığı görevim süresince buraya sık sık gelerek esnafımızla iç içe olan bir belediye başkanı olarak bugün de seçim çalışmaları kapsamında kendilerini ziyaret ettim. Esnafımız bizleri görünce çok mutlu oldu ve desteklerini ifade ettiler. Biz küçük sanayi sitesi olsun, Bodrum'daki sanayi sitemiz olmuş tüm esnaflarımızın yanındayız. Esnafımızın çalışma şartlarının düzenlenmesi açısından önümüzdeki süreçte çalışmalarımız olacak. Dolayısıyla bizim yönetimimizdeki Bodrum'da 31 Marttan sonra sanayi esnafımızda iyi olacak, bununda müjdesini buradan veriyorum. Değerli başkanıma da bizleri burada en iyi şekilde ağırladıkları için çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte ziyaretlerimiz devam edecek, sadece seçim dönemlerinde değil seçimden sonraki süreçte de esnaflarımızı ziyaret ederek onlarla beraber olacağız" dedi. - MUĞLA