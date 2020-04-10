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Konak, bakıma muhtaçlara el uzatıyor

Konak Belediyesinin temizlik, sosyal yardım ve sağlık işleri müdürlüklerine bağlı ekipler salgın döneminde dur durak bilmeden çalışıyor.

10.04.2020 14:25 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:26
Konak, bakıma muhtaçlara el uzatıyor
Konak Belediyesinin temizlik, sosyal yardım ve sağlık işleri müdürlüklerine bağlı ekipler salgın döneminde dur durak bilmeden çalışıyor. Ekipler, ihtiyaç duyulan her noktada vatandaşların yardımına koşuyor.

Konak Belediyesi, korona virüse karşı mücadeleyi sürdürürken, salgından önce verdiği hizmetleri aksatmadan devam ettirerek Konaklıları yalnız bırakmıyor. Başta temizlik, sosyal yardım ve sağlık işleri müdürlüklerine bağlı ekipler olmak üzere belediye personeli zor durumda kalan vatandaşlara destek olmak için çalışıyor. Ekipler son olarak Kahramanlar'da yaşayan terör gazisi Yaşar Çetin ile ilçede zor şartlar altında hayatını sürdürmeye çalışan Kadir Çiftçi'ye yardım eli uzattı.

Tüm tedbirler alındı

Kahramanlar'da yatağa bağlı yaşamak zorunda kalan, terör gazisi Yaşar Çetin'in oluşan yatak yaraları nedeniyle Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitmesi gerekti. 38 yaşındaki Çetin'in yardımına, Konak Belediyesi ekipleri koştu. Korona virüse karşı tüm tedbirlerini alarak özel kıyafetler giyen ekip, Çetin'i evden almadan önce ambulansı da dezenfekte etti. Ekipler, Çetin'i evinden, hasta yatağından alarak hastaneye götürdü. Çetin, muayenenin ardından da tekrar evine, yatağına bırakıldı.

Evi dezenfekte edildi

Konak Belediyesi, ilçede tek başına ve zor şartlar altında yaşayan 62 yaşındaki Kadir Çiftçi'nin yaşam koşullarını düzeltmek için de tüm ekipleriyle harekete geçti. Ayağından rahatsız olduğu için çalışamayan Çiftçi'nin evi temizlenip korona virüse karşı dezenfekte edildi. Konak Belediyesi ekipleri daha sonra eve, hayırsever vatandaşların bağışladığı eşyaları yerleştirdi. Çiftçi'ye kömür, odun ve gıda yardımı da yapıldı.

Hizmetler devam

Konak Belediyesi, "Hasta Nakil" hizmetiyle ilçede hastaneye gidemeyecek durumda olan vatandaşlara destek oluyor. Hastalar ambulansla evlerinden alınarak hastaneye, muayenenin ardından da tekrar evlerine bırakılıyor. Hizmet, Konak İlçe Sağlık Müdürlüğüyle koordineli ve salgın sürecinde daha da kontrollü bir şekilde yürütülüyor. Konak'ta mart ayında 33 kişi "Hasta Nakil" hizmetinden yararlandı. "Bizim Ev" ve "Bizim Mağaza" hizmetlerinde ise hayırsever vatandaşların bağışladığı eşyalar ve giysiler düzenli olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor. Tüm dünyayı saran korona virüs salgını sürecinde de ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye dar gelirli ailelere erzak kolisi de dağıtıyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Konak Belediyesi, Konak, Yaşam
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