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Konak Belediye Zabıtası'na eğitim semineri

Alsancak semti, Kemeraltı Çarşısı gibi esnaf ve işletmelerin yoğun olarak yer aldığı Konak'ta, sahada görev yapan zabıta personelini bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla Konak Belediyesi tarafından bir dizi eğitim semineri gerçekleşti.

28.11.2019 11:10 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:11Konak Belediye Zabıtası'na eğitim semineri

Belediyenin Müdürlüğünde görev yapan çalışanlarına yönelik seminer kapsamında eğitimleri, Sayıştay 4. Daire eski Başkanı Abdurrahman Acar verdi. "Zabıtanın görevleri, yetkileri, sorumlulukları ve özlük hakları" konusunda, tüm personelin yararlanabilmesi için üç güne yayılan eğitimlerin ilk günü Belediye Başkanı Abdül Batur'un katılımıyla başladı.

"ZABITAMIZ EN BÜYÜK GÜVENCEMİZ"

Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde geçekleşen seminer öncesi konuşma yapan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, zabıtaya güven mesajı verdi. "Birlikte Konak" sözünü hatırlatan Başkan Batur, "Çalışmalarımızda, hem çalışanlarımızla hem de halkımızla birlikte olacağız. Konak'ta, özellikle vatandaşlarımızın, esnafımızın sıkıntılarının çözülmesinde en büyük güvencemiz sahada görev yapan zabıtamızdır. Ben size güveniyorum" dedi.

"VATANDAŞA KÖTÜ DAVRANANIN YANIMIZDA YERİ YOK"

Hizmet içi eğitime büyük önem verdiklerinin altını çizen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, personelin görev ve yetkilerini bilmesi ve bu çerçevede çalışmasının sorunları önleyeceğini belirtti. Çalışmalarında "önce insan" anlayışını benimsediklerini ifade eden Başkan Batur şöyle konuştu:

"Belediye yönetimimizde halkla iç içe olan, 'önce insan diyen' bir anlayışı benimsedik. Geçmişten bu yana, Narlıdere'de de 20 yıldır esnaf arkadaşlarımızla, vatandaşlarımızla hep birebir olarak, bir araya gelerek ve onların sıkıntılarını, problemlerini çözerek çalıştık. Burada da aynı anlayışı belirliyoruz. Ben dinleyerek, konuşarak, uzlaşarak çalışan bir belediye başkanıyım. Vurdulu kırdılı işlerde yokuz. Vatandaşa kasıtlı olarak kötü davrananların yanımızda yeri yok. Herkes görev ve yetkilerini bildiği ve bu çerçevede çalıştığı sürece sorun yaşanmaz."

EĞİTİMLER DEVAM EDECEK

Konak Belediyesi'nin tüm zabıta personelinin katılacağı eğitimler, belirli aralıklarla düzenlenmeye devam edecek. Değişen yönetmelikler ve yeni düzenlemeler en güncel haliyle personele aktarılacak.


Konak Belediyesi, Zabıta, Konak, Güncel

Kaynak: Bültenler

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