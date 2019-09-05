Konak Belediyesi'nin Fuar Standı sürprizle dolu

Standa gelenler, Başkan Abdül Batur'un karşılamasıyla başlayan sanal turla, eşsiz bir tarihi ve kültürel yolculuğa çıkacak.

Konak Belediyesi, bu yıl 88. kez düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı'na (İEF) iddialı hazırlandı. Kültürpark 3 No'lu Hol'de yerini alan Konak Belediyesi'nin standını ziyaret edenler bu yıl 3 boyutlu, özel bir gözlük takarak, Konak'ın tarihi ve turistik yerlerine doğru sanal bir tura çıkacak. Sanal gerçeklik gözlüğü sayesinde Konak'ı keşfe çıkacak ziyaretçileri sanal ortamda, turun en başında Konak Belediye Başkanı Abdül Batur karşılayacak. Yaklaşık beş dakika süren 360 derece Konak turuna katılanlar, Tarihi Asansör, Kadifekale, Agora gibi şehrin tarihi ve turistik yerlerini, Konak Belediyesi'nin standından ayrılmadan ziyaret etme şansı yakalayacak. Sanal tura katılanları eğlenceli yarışmalar da bekliyor olacak.

KONAK'IN FARKI

Fuar ziyaretçilerini Konak Belediyesi'nin standına davet eden Başkan Batur, "Fuar alanımızı ziyaretçilerimiz için özenle hazırladık. Konak'ın tarihi zenginliğine dikkat çekmek istedik; çünkü Konak, üzerinde binlerce yıldır akan hayatta nice medeniyete can vermiş, eşsiz bir şehirdir. Üstelik Konak, dünya üzerinde işgal başladığı gün bir ulusun direnişini ateşleyen ve işgali sonlandığında aslında bir ulusu zafere kavuşturan dünya üzerindeki tek yerdir. İşte bu nedenle Konak'ta atılan her adım çok kıymetlidir. Biz arka planda aslında bu inancımıza vurgu yapıyor olacağız. Fuarda hemşehrilerimle birlikte olacağım için çok mutluyum" diye konuştu.

RENKLİ ATÖLYELER

150 metrekare alan üzerinde, modern mimari çizgilerle hazırlanan Konak Belediyesi standı, sanal turun yanı sıra çok çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapacak. Stantta her yıl olduğu gibi bu sene de keyifli atölyeler düzenlenecek. Karikatür sanatçıları standı ziyaret edenlerin karikatürlerini çizecek, çocuklar için Hacivat ve Karagöz Kukla Yapım Atölyesi düzenlenecek. Ayrıca bu yıl ilk kez düzenlenecek Masallarla Maskeler Atölyesi de katılımcılarını ağırlayacak.

Öte yandan Kültürpark'ta kurulan Kemeraltı Sokağı'nda da yerini alan Konak Belediyesi bu alanda da Konaklı kadınların semt merkezlerinde yaptıkları el emeği ürünlere yer verecek