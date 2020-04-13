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Konak Belediyesi salgınla mücadelede hız kesmiyor

Konak Belediyesi Türkiye'deki ilk Covid-19 vakasının açıklandığı günden bu yana ilçedeki 112 mahallenin tamamında 7/24 dezenfektasyon ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

13.04.2020 09:57 | Son Güncelleme: 13.04.2020 09:58
Konak Belediyesi salgınla mücadelede hız kesmiyor

Konak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ülkede Covid-19 vakalarının görülmeye başlandığı Mart ayından bu yana tedbiri elden bırakmadı. İlk günden itibaren konuyu ciddiyetle ele alan Konak Belediyesi, Başkan Abdül Batur'un talimatları doğrultusunda temizlik ve dezenfektasyon çalışmalarına öncelik verdi. Çalışmalar kapsamında 112 mahallenin tamamında her gün düzenli olarak temizlik ve dezenfektasyon yapılıyor.

HİZMETTE GÜVENLİK VE KALİTE

Konak Belediyesi temizlik ekipleri, çalışmaları sırasında havalı elektrikli ve sırt pompalı dezenfektasyon makinaları, yıkama araçları, araç üstü püskürtme sistemi ekipmanlı ve sıcak su tabancalı dezenfektasyon araçları ile hizmet veriyor. Üç vardiya halinde 24 saat çalışan ekipler göreve çıkarken tek kullanımlık tulum giyiyor ve maske, eldiven, gözlük gibi kişisel koruyucu ekipmanlarını takıyor. Görevde kullanılan tüm araçlar da her vardiya sonrasında dezenfekte ediliyor.

BİR AYDA YAKLAŞIK 5 TON DEZENFEKTAN KULLANILDI

Salgının yayıldığı yaklaşık bir aylık zaman diliminde Konak Belediyesi ekipleri, 4 bin 420 kilogram dezenfektan kullandı. Sokak ve caddelerde yıkama ve temizlik çalışmaları gerçekleştirilirken meydanlar ve pazaryerleri gibi kamuya açık alanlar da yıkandı ve dezenfekte edildi. Park ve Bahçeler ekipleri de ilçedeki parklardan oturma gruplarını kaldırarak sosyal mesafe için önlem aldı ve parkların temizlik ve dezenfektasyonunu gerçekleştirdi. Öte yandan ilçedeki kamu kurum ve kuruluşları ile sayıları yaklaşık 300 olan eczane, tıbbi malzeme ve sağlık malzemeleri satış yerinde de düzenli olarak dezenfektasyon işlemi yapıldı. Öncelikle Konak Belediyesi hizmet binaları,birimleri ve araçları olmak üzere muhtarlık binaları, hastaneler, aile sağlığı merkezleri, ibadethaneler, semt ve kültür merkezleri, televizyon, dergi, gazete gibi medya kuruluşları binaları ve ofisleri, siyasi parti merkezleri, emniyet birimleri gibi kurum ve kuruluşlarda da dezenfektasyon yapıldı. Şehir genelinde gerçekleştirilen tüm temizlik ve dezenfektasyon çalışmaları düzenli aralıklarla ve hız kesmeden devam ediyor.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Konak Belediyesi, Abdül Batur, Koronavirüs, Güncel
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