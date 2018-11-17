Konak Belediyespor, Beşiktaş Deplasmanında

KADINLAR Futbol
1. Ligi'nde son olarak evinde Algspor'a 2-1 mağlup olan Konak Belediyespor
, yarın deplasmanda Beşiktaş
'la karşılaşacak. Çilekli Futbol Sahası'nda oynanacak müsabaka saat 12.30'da başlayacak. İlk hafta Trabzon
İdmanocağı'nın İzmir
'e gelmemesi nedeniyle 3 puan kazanan Konak ekibi, 2. maçında Hakkarigücü'nü 2-1 yenerek 6 puanla 2. sırada yer buldu. Beşiktaş ise oynadığı 2 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik alarak 4 puanla 4. sırada yer alıyor. - İzmir
Futbol,Konak Belediyespor,Konak,Beşiktaş
17 Kasım 2018 Cumartesi 11:07