Konak, can dostlar için de daha güzel olacak

BATUR, YAKINDA TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLACAK BİR ADIMIN ATILACAĞINI DA MÜJDELEDİ

Sokak hayvanları özelinde, "doğa, çocuk ve can dostları" temasıyla 28 Eylül'de, Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen, Türkiye'nin en kapsamlı festivaline destek veren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Başkan Abdül Batur'u makamında ziyaret etti. Hayvan severler, Konak Belediyesi'nin Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), Lider Pet Food ve Kinderland/Çocuklar Ülkesi'yle birlikte düzenlediği festival için Başkan Batur'a teşekkür etti.

"ORTAK AKILLA HAREKET EDECEĞIZ "

Festivale 40'a yakın sivil toplum kuruluşunun destek verdiğini hatırlatan Başkan Batur da, organizasyonun başarıyla gerçekleştirildiğini vurgulayarak, "Ben de sizlerle birlikte örnek bir çalışmaya imza atmaktan büyük bir heyecan duydum. Bu bizim görevimiz. Asıl biz emeği geçen tüm kurumlara, tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Yerel yönetim ile sivil inisiyatifin bir araya geldiğinde neler yapabileceğini hep birlikte, en güzel şekilde göstermiş olduk. Can dostlarımızın da yaşam hakları olduğunu kamuoyuna birlikte aktardık. Biz, 'Birlikte Konak daha güzel olacak' diyoruz, öyle de oluyor. Bundan sonra da bu tür etkinliklerimiz sürecek. Konak dayanışmayla, ortak akılla hızla kalkınacak" diye konuştu.

"BÜYÜK BİR SIKINTIYI AŞACAĞIZ"

Konak Belediyesi'nin veterinerlik hizmetlerinin hızla iyileştirilmesi yönünde çalışmalar yapıldığını da belirten Batur, "Bu şehir can dostlarımızın da evi. Onların da yaşam kalitesini artırmak istiyoruz. Ayrıca hayvan severlerimizin yaşadığı büyük bir sıkıntı var; bu konuyla ilgili olarak da yakında Türkiye'ye örnek olacak bir adım atacağız. Detaylar netleşince bu konuyu da açıklayacağım" dedi.

HAYTAP İzmir İl Temsilcisi Esin Önder de festivalin doğa, çocuk ve hayvan hakları alanında mücadele eden kuruluşları bir araya getirdiğini vurgulayarak, "Sayın Başkanımız Abdül Batur'a çok teşekkür ediyoruz. Foça'dan Çeşme'ye tüm İzmir bir arada oldu ve Türkiye'ye örnek bir proje gerçekleştirdik. Beş bin kişinin katılım gösterdiği rekor bir etkinlik gerçekleştirdik. Ortak akılla, dayanışmayla işbirliğimiz devam edecek" diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Başkan Batur'a bir teşekkür plaketi sunulurken, can dostlarla koşu yaparak farkındalık yaratmaya çalışan Kistik Fibrozis Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin (KİFTDER) üyesi 14 yaşındaki Fatih Güneri de Başkan Batur'a kendi yaptığı resmi armağan etti.