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Konak, can dostları unutmadı

Konak Belediyesi yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan can dostlara sahip çıktı.

23.03.2020 16:41 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:41
Konak, can dostları unutmadı

Konak Belediyesi, Covid-19 salgını nedeniyle işyerini açan ve sokağa çıkan insan sayısının azalmasıyla yiyecek bulmakta güçlük çekmeye başlayan sokak hayvanlarını unutmadı. Konaklılara "Evde Kal" çağrısı yapan Konak Belediyesi, can dostlara yönelik besleme çalışmalarını da yoğunlaştırarak, ilçe sınırları içinde kuru mama dağıtımına başladı.

"Siz evde kalın, onlar bize emanet"

Konak Belediyesi veteriner ekipleri, özellikle pek çok esnafın kepenk indirdiği Kemeraltı Çarşısı, Gıda Çarşısı, sanayi siteleri gibi yerlerde yaşayan can dostlara mama bırakıyor. Dağıtım, ilçe genelindeki mahallelerde, sokak hayvanlarının toplu yaşadığı yerlerde de titizlikle sürdürülüyor. Vatandaşlara seslenerek, 'evde kal' çağrısını yinelen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Özellikle can dostlarını sahiplenen, onları düzenli olarak besleyen hemşehrilerimiz endişelenmesin: Sokaktaki can dostlarımızı bu sıkıntılı süreçte ihmal etmeyeceğiz. Yeter ki siz evde kalın; onlar bize emanet. Onları bu zor günlerde aç bırakmayız. Konak Meydanı'nın simgesi olan güvercinlerimizi de unutmuyoruz. Ekiplerimiz düzenli olarak güvercinlerimizi de besliyor" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Konak Belediyesi, Koronavirüs, Konak, Güncel

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