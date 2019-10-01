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Konak Kent Konseyi üçüncü kez 'Hamit Mumcu' dedi

Konak Kent Konseyi'nin olağan genel kurul toplantısında mevcut başkan Hamit Mumcu üçüncü kez güven tazeleyerek bir kez daha başkan seçildi.

01.10.2019 17:12Konak Kent Konseyi üçüncü kez 'Hamit Mumcu' dedi

Kültürpark İzmir Sanat'ta gerçekleşen seçime Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un yanı sıra CHP İl Başkan Yardımcısı Özkan Tice, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşcu, Kent Konseyi Onursal Başkanı Adnan Akyarlı, ilçe kent konseyi başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Başkan Batur, üçüncü kez oy birliği ile Konak Kent Konseyi Başkanı seçilen Konak Belediyesi Meclis Üyesi de olan Hamit Mumcu'yu ve Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyelerini kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.

Batur, "Kent Konseyimize ve bileşenlerine kapımız her zaman açık. Her türlü çalışmada birlikte hareket etmek, birlikte proje üretmek konusunda her zaman yan yana duracağız" diyerek Genel Kurul'un Konak'a hayırlı uğurlu olması dileğinde bulundu.

Oy birliği ile Konak Kent Konseyi Başkanı seçilen Hamit Mumcu da Başkan Batur'a desteklerinden ötürü teşekkür etti. Mumcu'nun güven tazelediği seçimde, çok sayıda adayın yarıştığı yürütme kuruluna ise Zafer Çam, Ertan Parlar, Seyit Çelebi, Yasemin Sağlam, Bağdat Bahar Keşleş, Ozan Ali İlgazi ve Pelin Uzun seçildi.


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Kaynak: Bültenler

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